A cura della Redazione

Esame José Mourinho per Luciano Spalletti. Come nella passata stagione, la striscia di dieci successi consecutivi del Napoli (tra campionato e Champions League) trova come ostacolo la Roma. Il posticipo dell’Olimpico di questa sera può rappresentare un importante crocevia per entrambe le squadre: gli azzurri possono provare a scappare, o in caso di risultato negativo farsi riprendere dalle dirette inseguitrici, mentre i giallorossi possono rientrare nel discorso per i primi posto o allontanarsi in maniera significativa dalla vetta della classifica.

Roma. Mourinho deve fare a meno degli infortunati Dybala, Wijnaldum e Celik, e a meno di sorprese dovrebbe confermare l’undici delle ultime gare. Il tecnico portoghese si affida al 3-4-2-1 con Zaniolo e Pellegrini che agiranno alle spalle di Abraham, che resta favorito sul "Gallo" Belotti. Trio difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in mediana ci saranno Cristante e Matic, con Zalewski e Spinazzola sui lati.

Probabile formazione (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Napoli. Spalletti si affida all’undici tipo, ad eccezione di Anguissa che non è stato convocato. Al suo posto ci sarà Ndombelè, che comporrà il centrocampo con Lobotka e Zielinski. In difesa resta in piedi il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera: uno dei due comporrà la linea con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus. In attacco Politano resta leggermente favorito su Lozano per completare il tridente con Victor Osimhen e Kvaratskhelia.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvarastskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Irrati

Assistenti: Lo Cicero-Tolfo

IV: Manganiello

Var: Di Paolo

Avar: Passeri

Diretta streaming su Dazn alle ore 20,45