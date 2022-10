A cura della Redazione

Terza sconfitta in altrettante gare di campionato per la Givova Fiamma Torrese. Contro Melendugno, formazione salentina, le oplontine subiscono un altro 3-0 e continuano nella loro striscia negativa di risultati in quest'inizio campionato di Serie B1. La compagine allenata da coach Adelaide Salerno non ha conquistato nemmeno un set nelle prime tre giornate.

Il sestetto torrese, però, ha mostrato cose positive e segnali di crescita. Giornata addolcita dall’esordio da titolare in B1 del libero Eva Azzurro, cresciuta nell’Academy.

"La speranza è che, durante la stagione, oltre Eva Azzurro, emergano altre giovani in prima squadra perché ne abbiamo tante di pallavoliste promettenti - ha detto coach Salerno -. A 18 anni, titolare sul taraflex, è una vittoria nonostante la sconfitta. Tornando alla partita, l’abbiamo giocata a tratti: vantaggio fino a metà set poi abbiamo ceduto. Come sottolineo sempre, la nostra è una squadra nuova e bisogna avere pazienza. I risultati arriveranno”.

Nel prossimo turno, in programma sabato 29 ottobre, la Fiamma ospiterà in casa la Gesan Com Fly Volley di Marsala (Trapani). Match alle ore 18 al PalaPittoni di via provinciale Schiti.

Bene invece l'Oplonti Volley femminile, che nella terza giornata di Serie B2 supera in trasferta la Futura Terracina. Le torresi vincono 3-1 e sono quinte nella classifica del girone I. Per le torresi si tratta el secondo cuccesso in tre gare, una delle quali persa al tie-break e che ha regalato comunque un punto al sodalizio allenato da coach Luciano Della Volpe (foto) .

Sabato 29 ottore, ore 19, nella palestra dell'I.C. Parini Rovigliano di via Isonzo, il derby contro Villaricca.