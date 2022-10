A cura della Redazione

Dopo la vittoria in Champions con i Glasgow di Rangers, il Napoli si rituffa nel campionato dove ad attenderlo c’è la sfida di oggi pomeriggio alle 15 con il Sassuolo. L’obiettivo degli azzurri è quello di allungare a 13 l’incredibile striscia di vittorie consecutive e tenere a debita distanza le dirette inseguitrici.

Al Maradona, ancora una volta sold out, arrivano i neroverdi, che negli ultimi anni hanno sempre giocato qualche brutto scherzetto, soprattutto lontano da Fuorigrotta, alla compagine partenopea. La squadra di Dionisi può considerarsi in crescita: dopo i successi su Torino e Salernitana, ha perso di misura con Atalanta ed Inter, ed è reduce dalla vittoria casalinga con l’Hellas Verona.

Napoli. Luciano Spalletti rilancia i calciatori che hanno riposato nella gara di Champions League. In difesa rientra Juan Jesus con Kim, quest’ultimo chiamato agli straordinari. A destra agirà Di Lorenzo, mentre a sinistra resta vivo il ballottaggio tra Olivera e Mario Rui, con il portoghese il leggero vantaggio rispetto all’uruguagio. A centrocampo potrebbe rientrare Anguissa (altrimenti spazio a Ndombele), che completerà il reperto con Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Sassuolo. Dionisi deve fare a meno degli infortunati Berardi, Defrel e Muldur, e in avanti dovrebbe confermare il tridente composto da D’Andrea, Pinamonti e Laurientè, quest’ultimo autore di uno splendido gol nella gara dello scorso lunedì al Mapei Stadium. In mediana spazio all’imprescindibile Davide Frattesi con Maxime Lopez e Thorstvedt, mentre in difesa rientra Ferrari dopo aver scontato il turno di squalifica, e comporrà la coppia di centrali con Erlic. I laterali dovrebbero essere Toljan e Kyriakopulos, quest’ultimo favorito su Rogerio.

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyryakopulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Baccini-Schirru

IV: Perenzoni

Var: Marini

Avar: Longo

Diretta streaming alle ore 15 su DAZN