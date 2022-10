A cura della Redazione

Quarta sconfitta consecutiva in campionato (Serie B1, girone E) per la Givova Fiamma Torrese. Le oplontine vengono superate 3-2 in casa dalla Com Fly Volley di Marsala.

Per la formazione di Torre Annunziata arriva però il primo punto in questa stagione. Nel prossimo turno - sabato 5 novembre ore 17 - trasferta a Gravina di Catania contro l'Hub Ambiente Teams.

Vince ancora, invece, l'Oplonti Volley, che fa suo il derby con Villaricca con il risultato di 3-1. Le torresi ottengono così il terzo successo nel campionato di Serie B2, girone I, e sono quarte in classifica con 10 punti, ad appena due lunghezza dalla capolista ICS Volley Santa Lucia. Nela quinta giornata, affronteranno in trasferta il Volley Gropu Roma ASD, match in programma domenica 6 novembre alle 18.