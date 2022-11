A cura della Redazione

Sono ufficiali le formazioni del match tra Napoli ed Empoli, valido per la 14esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti opera cinque cambi rispetto all’undici sceso in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. In difesa, Ostigard titolare in coppia con Kim, mentre Mario Rui sostituisce Olivera. A centrocampo Nbombele fa rifiatare Zielinski e completerà il reparto con Lobotka e Anguissa. In avanti Raspadori e Politano dal 1’ a sostegno di Victor Osimhen.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All. Zanetti