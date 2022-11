A cura della Redazione

E’ il Napoli ad aprire il turno infrasettimanale della 14esima giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano l’Empoli in un Maradona che si preannuncia nuovamente sold-out, pronto a spingere gli uomini di Spalletti verso la decima vittoria consecutiva in campionato.

Dopo aver conosciuto il suo prossimo avversario agli ottavi di Champions League (i partenopei affronteranno l’Eintracht Francoforte il 21 febbraio in Germania e il 15 marzo a Fuorigrotta), l’attenzione è tutta sul match contro i toscani. Test da non sottovalutare assolutamente, soprattutto in virtù di quanto accaduto la scorsa stagione, quando gli azzurri uscirono con le ossa rotte dal doppio confronto con l’allora squadra Andreazzoli.

Napoli. Spalletti deve rinunciare nuovamente a Kvaratskhelia, che ieri ha svolto esclusivamente terapie a Castel Volturno. L’obiettivo è quello di riaverlo per l’ultima gara del 2022 contro l’Udinese. In difesa spazio a Leo Ostigard in coppia con Kim, mentre sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Mario Rui, che dovrebbe tornare titolare dopo le panchine con Liverpool e Atalanta. In mediana Ndombele potrebbe far rifiatare Anguissa, completando il reparto con Lobotka e Zielinski. In attacco chance per Raspadori, che però agirà da esterno destro, con Osimhen e Politano.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Politano. All. Spalletti

Empoli. Zanetti perde Mattia Destro e quasi sicuramente Fazzini. Davanti a Vicario linea a quattro con Stojanovic, Ismajli, l’ex Luperto e Parisi, mentre a centrocampo Haas dovrebbe spuntarla su Bandinelli e completare il reparto con Henderson e Marin, questi ultimi, però, insidiati da Akpa Akpro. In attacco, il talentino Baldanzi, che ha siglato il gol vittoria con il Sassuolo, agirà da trequartista alle spalle di Satriano e Lammers.

Probabile formazione (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Galletto-Di Giacinto

IV: Ferrieri Caputi

Var: Fabbri

Avar: Paganessi

Diretta streaming su Dazn alle ore 18,30