Napoli a caccia dell’undicesimo successo consecutivo in campionato per la prima volta nella sua storia. Ma non solo. Gli azzurri potrebbero vincere la tredicesima delle prime 15 gare sempre per la prima volta nella loro storia (solo la Juventus è riuscita in questa impresa in Serie A per ben tre volte).

Gli uomini di Spalletti devono vedersela con l’Udinese di Sottil, ed il trend con i friulani è strepitoso: 8 vittorie casalinghe consecutive e una media di quasi 3 gol a partita per i partenopei.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All.: Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Ranghetti-Del Giovane

IV: Baroni

Var: Abisso

Avar: Nasca