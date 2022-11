A cura della Redazione

“Sono felice di poter comunicare ai tifosi e agli appassionati del Savoia Calcio che da oggi abbiamo anche un campo di calcio dove disputare le partite casalinghe”.

A scriverlo in una nota è il principe Emanuele Filiberto, che da stasera sarà il presidente dell'ASD AC Savoia 1908.

“E’ noto che lo stadio Giraud è al momento inagibile e che sono stati programmati lavori di restauro - continua il presidente -. Grazie alla straordinaria sensibilità dimostrata dal sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, in un costruttivo incontro svoltosi con il dott. Nazario Matachione, la squadra potrà disputare le proprie competizioni presso il rinnovato stadio di Pompei.

Voglio anche dire, con un pizzico di orgoglio, che la città di Pompei, la cui importanza a livello internazionale è indiscutibile, mi ha onorato in passato del titolo di ambasciatore nel mondo, e quindi sono doppiamente grato al sindaco Lo Sapio e a tutta l’amministrazione di questa nuova opportunità. E’ giusto, pure, che io ricordi, per un senso di appartenenza alla mia famiglia, che il Comune di Pompei nasce il 29 marzo del 1928, con una legge speciale firmata da Vittorio Emanuele III, re d'Italia. La sede scelta fu da subito Palazzo De Fusco, che ospita ancor oggi il Municipio. Colgo anche l’occasione per ringraziare il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto che, in una collaborazione sinergica con il Presidente della società di rugby, Pasquale Dilectis, ci danno la possibilità che la squadra possa usufruire dell’impianto sportivo di Boscotrecase per potersi allenare.

Sono certo che i nostri tifosi sapranno tenere comportamenti improntati al massimo rispetto dei luoghi e degli avversari in campo. E’ giunto il momento - conclude Emanuele Filiberto - di dimostrare che la nostra appassionata tifoseria saprà essere testimone di un nuovo corso e soprattutto saprà essere all’altezza di una grande avventura che ci deve unire tutti in un desiderio di rivincita e di riscatto. Presto arriveranno grandi soddisfazioni, ne sono sicuro!”.