Il Savoia targato Emanuele Filiberto dà il via alla mini campagna abbonamenti per le restanti 10 partite casalinghe di campionato che i biancoscudati dovranno disputare da qui a fine stagione.

Il costo è di 80 euro e include anche l'accesso alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Dilettanti contro l'Acerrana (l'andata si giocherà il 14 dicembre prossimo ad Acerra).

Per richiedere la tessera basterà inviare un messaggio su Facebook o Instagram alla pagina ufficiale con nome e cognome. La campagna abbonamenti terminerà il 10 dicembre prossimo. Il prezzo al botteghino, per i non abbonati, è di 10 euro; 15 euro invece per la gara di Coppa Italia.

"Il nostro progetto deve essere sostenuto dalla tifoseria che deve crederci e supportare con la presenza allo stadio il nostro Savoia - ha affermato il presidente Emanuele Filiberto -. È inutile ribadire che siamo in un momento di transizione, ma ciò nonostante la società che rappresento non si sottrarrà dal mettere in campo tutte le iniziative idonee a rafforzare la squadra per un fine campionato che porti fiducia ed entusiasmo, e con l’auspicio di un successo nella Coppa Italia che ci darebbe il volàno per la Serie D. Come voi vi aspettate da noi il rafforzamento della squadra, noi ci aspettiamo un riscontro e un supporto nella vendita degli abbonamenti - l'appello del Principe -. Sarebbe un gesto simbolico di grande fiducia in questo progetto e soprattutto una grande iniezione di entusiasmo anche per noi che ci siamo assunti una responsabilità importante e che non vogliamo deludervi".