A cura della Redazione

Terza giornata del Campionato regionale di Gym Boxe svoltasi a Castellammare di Stabia. Nuova vittoria per Davide De Martino, fratello del noto volto tv Stefano, conduttore dello show Bar Stella su Rai Due.

Grande emozione per l'atleta di Torre Annunziata, conscio del fatto di avere il sostegno di suo fratello, il suo primo grande tifoso.

Raggiante anche papà Enrico, presente all'incontro. «Non ho potuto partecipare alla "prima volta" di Davide ma questa volta non sarei mancato per nessun'altra cosa al mondo - ha detto -. Non mi aspettavo questa bella prestazione fatta con grande personalità e padronanza nel muoversi tra le corde del ring. Un po’ come quando Stefano calcava il palco per i primi passi di danza».

Soddisfatto anche il Maestro Lucio Zurlo, tornato al suo posto a bordo ring dopo l’incidente dello scorso luglio. Il "deus ex machina" della Boxe Vesuviana, storica associazione pugilistica che annovera tra le sue fila Davide - e tanti altri campioni, passati, presenti e futuri -, si è complimentato con l'atleta ed il resto della squadra della Gym Boxe per il loro atteggiamento sul ring.

Guidati dal tecnico Luigi Solimeno, hanno combattuto sul ring Simone Bonito, Francesco Morgano, Andrea Esposito, Alessandro Casillo e Carmine Forino oltre naturalmente a Davide De Martino. Il bilancio è stato di 1 vittoria, 4 pareggi ed 1 sconfitta.