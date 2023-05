A cura della Redazione

Sei atleti della Boxe Vesuviana, dei Maestri Lucio e Biagio Zurlo, parteciperanno ai Campionati Italiani di Gym Boxe. Tra questi anche Davide De Martino, fratello di Stefano ( che da Campione Regionale nella categoria senior kg 75 si giocherà le sue chance con grande determinazione.

Il papà Enrico non nasconde l’emozione per questo importante traguardo. «Come già ho detto in semifinale, sono veramente al settimo cielo per il percorso fatto da Davide. Quando seguivo Stefano nei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo mai avrei immaginato che avrei potuto provare la stessa emozione ed adrenalina. Ringrazio fortemente l’amico di una vita Biagio Zurlo che ha motivato fortemente Davide rendendo orgoglioso anche Stefano del risultato raggiunto».

Gli altri cinque atleti che parteciperanno ai Campionati Nazionali di Gym Boxe

Simone Bonito (kg 70 senior), Alessandro Casillo (kg 90 senior) ed Elisabetta De Fazio (kg 70 donne senior), insieme a Vittorio e Francesco Morgano, padre e figlio, tutti seguiti dal Tecnico Luigi Solimeno, sono gli altri atleti del gruppo della Gym Boxe che saliranno sul ring di Fermo dal 17 al 20 giugno con la determinazione e la consapevolezza di potersi giocare un posto per il gradino del podio Nazionale.

(Nella prima foto, Davide tra il papà Enrico, alla sua destra, e il Maestro Biagio Zurlo)