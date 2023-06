Sono tre fratelli, nati a Castellammare di Stabia in questo nuovo secolo, dal 2000 al 2005, quindi giovanissimi calciatori. Salvatore Esposito, il più grande, è nato Il 7 ottobre del 2000, Sebastiano il 2 luglio del 2002 e Francesco Pio il 28 giugno del 2005. Il primo è un centrocampista che gioca nello Spezia e stasera, domenica 11 giugno, sarà in campo contro il Verona nei play out per evitare che la sua squadra retroceda in serie B. Il secondo, invece, attaccante del Bari, giocherà contro il Cagliari nei play off per la promozione in serie A (arbitro Marco Guida di Torre Annunziata). E infine il terzo, attaccante anche lui, è il “gioiellino” della Primavera dell’Inter e sarà il calciatore di punta per la finalissima di Coppa del Mondo under 20 contro l’Uruguay, in Argentina, e sarà trasmessa quasi in notturna alle 23.

Quindi tutta Castellammare di Stabia stasera sarà incollata al televisore per godersi le prodezze dei loro beniamini, figli della “città delle acque”, e concrete promesse del calcio Azzurro.