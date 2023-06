Riparte il campionato nazionale forense di calcio e questa volta le gare si disputeranno nella ridente cittadina balneare di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro-Urbino.

Mercoledì 28 giugno a Misano Adriatico, presso l’hotel “da Ciccio family”, ci sarà la presentazione della manifestazione e il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti delle squadre che si affronteranno. Dal giorno successivo inizieranno le partite allo stadio “Magi” di Gabicce Mare, che si concluderanno domenica 2 luglio con tre finali: Coppa Italia, Campionato e Coppa dell’Ordine (trofeo “Valentino Galeotti”).

I Bianchi di Torre Annunziata, tutti avvocati, compresi il mister Gennaro Russolillo e il suo vice Gianluca Alaia, inizieranno i quarti di finale come testa di serie, dopo le vittorie precedenti su Barletta e Foggia in trasferta e il pareggio in casa con il Lecce, campione uscente.

La partecipazione al campionato è stata fortemente voluta dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata Pasquale Damiano, affiancato da Rino Santoro e Umberto Giugliano, che da diversi anni si prodigano nell’organizzazione con risultati eccellenti. Infatti nel 2017 la squadra ha vinto la Coppa Italia nella finale contro il Palermo e due anni dopo stava bissando il successo contro gli stessi avversari ma è stata sconfitta solo dopo i tempi supplementari e i rigori con appena un gol di scarto. Ora, dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid, ricomincia l’avventura e... vinca il mig!iore!