“I campioni dell’Italia siamo noi!” ... e oggi inizia la festa. Dopo il grido di gioia della squadra di calcio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che a Gabicce Mare, il 2 luglio, ha battuto il Lecce per 1-0 conquistando il titolo di campioni d’Italia, ora è la volta dei festeggiamenti.

Questa sera a Trecase, alle ore 20, nella villa Laura di via Sottotenente Staibano, al numero 56, si riuniranno tutti i protagonisti della splendida vittoria che ha bissato il successo del 2017. E questo risultato è ancora più significativo, perché ad essere sconfitti sono stati i campioni uscenti pugliesi.

Ci saranno i promotori e gli organizzatori, in primis il presidente dell’Ordine Pasquale Damiano e suoi collaboratori Rino Santoro e Umberto Giugliano. E, logicamente, quelli che la Coppa l’hanno conquistata partita dopo partita con la tattica di gioco e in mezzo al campo. Il mister Gennaro Russolillo e il suo vice Gianluca Alaia, il portiere e capitano Giuseppe Villano, l’autore della rete nella finale, Ivan Attratto, e il bomber del campionato Michele Cantelli. Ma dovremmo citare uno ad uno i calciatori-avvocati, perché senza ila sintonia tra i vari reparti, un’ottima difesa, un centrocampo ben organizzato e un attacco micidiale, non sarebbe stato possibile inanellare due vittorie e un pareggio per l’accesso ai quarti di finale (rispettivamente contro Barletta, Foggia e Lecce) e nella cittadina balneare della provincia di Pesaro-Urbino, a Gabicce Mare, altre tre vittorie contro Palermo, Genova e Lecce. Una “macchina da guerra” inarrestabile la squadra di Torre Annunziata, che merita ampiamente gli onori all’eccellente bravura che riceverà stasera.

Forza campioni, vi aspettiamo per il tris l’anno prossimo!