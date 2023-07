A cura della Redazione

Altri tre nuovi innesti per il Savoia. A Torre Annunziata, alla corte dell'allenatore Alfonso Pepe, arrivano Gennaro Puolo, Ciro Esposito e Antonio Reda. Anche loro faranno parte della squadra oplontina che disputerà campionato di Eccellenza.

Il primo è un difensore centrale classe 2003, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, capitano della formazione Primvera delle "vespe" di Castellammare. L'anno scorso ha disputato il campionato di eccellenza con l'Aurora Alto Casertano.

Esposito, centrocampista di 19 anni, proviene anche lui dalla giovanili della Juve Stabia, con una esperienza in Serie D con la maglia del Matese. Nella stagione appena conclusa ha giocato con l'USG Carotenuto.

Infine Reda (nella foto, a destra), classe 2002, ha fatto parte delle giovanili dell'Atalanta e della Nazionale italiana, collezionando 20 presenze in azzurro tra under 15 e under 18. Con il Sassuolo è stato nella Primavera, poi il Lecco dove esordisce in Serie C. Nella scorsa stagione, l'attaccante ha indossato le maglie di Matese e Fossano in D.