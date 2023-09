A cura della Redazione

Prima giornata del campionato di Eccellenza campano. Nel girone A, il Savoia affronterà il Real Aversa domenica 10 settembre. Una sfida tutta in famiglia, essendo i due club di proprietà della Casa Reale Holding SpA del principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Il match si disputerà allo stadio "Papa" di Cardito alle ore 15.30.

Il biglietto per assistere alla gara costa 10 euro, ed è acquistabile presso Tabacchi Di Donna di via IV Novembre, Bar Andolfi di corso Umberto I, Pasticceria Paolillo di piazza Imbriani e Club Passione Popolare di via Vesuvio a Torre Annunziata.

Coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento e sono in attesa di ricevere la tessera, dovranno recarsi allo stadio con la ricevuta e un documento di riconoscimento.