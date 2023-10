A cura della Redazione

Quinta giornata del campionato di Eccellenza. Il Savoia ospita al "Papa" di Cardito, stadio casalingo dei biancoscudati di Torre Annunziata, la Mariglianese.

Il match si disputerà domenica 8 ottobre alle 15.30. Costo del bliglietto 10 euro, under 14 gratis. I tagliandi possono essere acquistati dai tifosi oplontini presso Tabacchi Di Donna in via IV novembre 56, Bar Andolfi di corso Umberto I 367, Pasticceria Paolillo di piazza Imbriani, 19, Club Passione Popolare di via Vesuvio a Torre Annunziata.

Debutto in panchina per il neo allenatore Vincenzo La Manna, subentrato al dimissionario Alfonso Pepe.

Sui canali social ufficiali del club, iul tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni con le queli si è prtesentato alla città. «Quando ti chiama una piazza così importante non puoi non accettare. E' una squadra di giovani, bisogna lavorare, c'è tanto da fare, per arrivare agli obiettivi prefissati. I ragazzi ti seguono, basta dar loro fiducia e tranquillità, li ho visti vogliosi. Possiamo fare bene. Il pubblico qui è meraviglioso, i tifosi devono starci vicini».