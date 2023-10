A cura della Redazione

Vincenzo La Manna è il nuovo allenatore del Savoia, club calcistico di Torre Annunziata che milita nel campionato di Eccellenza campano, di proprietà del principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Ex calciatore professionista con oltre 300 presenze, ha accumulato una grande esperienza nel campionato di Eccellenza alla guida di Palmese, Casoria, dove ha centrato i playoff, ed Acerrana, con la quale ha raggiunto la finale playoff.

"Al nuovo tecnico, ed al suo collaboratore Giovanni Liguori, va l’in bocca al lupo da parte della società", si legge nella nota del club biancoscudato.

La Manna arriva a Torre Annunziata dopo le dimissioni presentate da Alfonso Pepe dopo appena 4 gare di campionato disputate, con i torresi che hanno raccolto solo 4 punti. Divergenze sugli obiettivi tra l'ex tecnico e la dirigenza. Per il primo, il Savoia doveva puntare alla salvezza, per i secondi, invece, a qualcosa di più. Non sono mancate le accuse di Pepe alla Società, rea di aver fatto promesse che - secondo lui - sarebbe stato impossibile mantenere sul campo.