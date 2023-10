A cura della Redazione

Chiusa la campagna abbonamenti per assistere alle partite del Savoia. Il club fa sapere che sono state 25 le tessere sottoscritte, pubblicando i nominativi dei tifosi "affezionati".

Le tessere possono essere ritirate alla Tabaccheria Di Donna di via IV Novembre a Torre Annunziata.

«La società intende ringraziare ognuno dei 25 abbonati della stagione 2023/24 - si legge in un post su Facebook -. Una scelta decisa a sostegno del progetto, un piccolo contributo che però certifica un grande senso di appartenenza. Si comunica altresì che i 25 abbonati riceveranno un importante regalo da parte della società, le modalità di ritiro verrano comunicate quanto prima».

Senza dubbio, il numero così esiguo di supporters che hanno scelto di sostenere la squadra è legato principalmente al fatto che, purtroppo, il Savoia non può disputare le gare casalinghe a Torre Annunziata (i match si giocano a Cardito), stante l'indisponibilità dello stadio Giraud interessato dai lavori di riqualificazione. In seconda istanza, il dato potrebbe essere collegato a una sorta di disaffezione dopo anni di incertezze e delusioni. Infine, la mancata fiducia nel progetto sportivo posto in essere dalla nuova proprietà in capo al principe Emanuele Filiberto di Savoia.