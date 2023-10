A cura della Redazione

Una partita di calcio ma anche un "pretesto" per rafforzare sempre più il legame tra le due comunità di Boscoreale e Boscotrese.

Ieri mattina è andata in scena, al campo sportivo di Boscotrecase, l'amichevole tra le due squadre delle città vesuviane, entrambe partecipanti al prossimo campionato di Terza Categoria.

«Dopo aver sottoscritto un protocollo per sostenere e favorire il commercio di prossimità, l'aver unito le nostre forze per realizzare un evento culturale in condivisione e che caratterizza il prossimo inverno, oggi sul campo sportivo di Boscotrecase, con l'amichevole tra Vesuvio Boscotrecase e Giac Boschese abbiamo voluto ancora una volta sottolineare e rimarcare il legame che unisce le nostre due amministrazioni», hanno sottolineato i sindaci di Boscotrecase e Boscoreale, Pietro Carotenuto e Pasquale Di Lauro -. È anche nel calcio che ritroviamo i giusti valori per far crescere i nostri territori. In bocca al lupo alle due squadre. Siamo sicuri che potranno vivere da protagonisti i rispettivi gironi di campionato».

Per la cronaca, il Vesuvio Boscotrecase si è imposto per 2 a 0 sui cugini della Giac Boschese.