A cura della Redazione

Lo sport unisce, accomuna, regala sogni e disegna storie. Una di queste, tra le più emozionanti degli ultimi anni, l’abbiamo venerdì sera al PalaPittoni di Torre Annunziata. La presentazione dei roster della prima squadra e dell’Academy della Givova Fiamma Torrese per la stagione 23/24 è stata aperta dall’emozionante saluto al presidente Sergio Riggi, una figura indelebile nella storia della pallavolo torrese ma più in generale della città stessa. Fu lui a fondare 40 anni orsono lo storico club oplontino.

Bagno di folla ed entusiasmo hanno fatto da scenografia ai team ed ai vari momenti che si sono susseguiti nel corso della serata. Tra questi, la presentazione delle nuove divise Givova, main sponsor presente all’evento nella persona dell’amministratrice delegata Giuseppina Ludovico.

Così come non sono mancate le figure istituzionali politiche e sportive, da sempre al fianco della Società che si impegna da anni per portare avanti un progetto sportivo con importanti connotazioni sociali. Emblema, simbolo, cuore pulsante della città: inizia una nuova storia pallavolistica a Torre Annunziata.

La Fiamma, allenata sempre da Adelaide Salerno, ripartirà quest'anno dalla Serie D dopo diverse stagioni in B. Un nuovo progetto sportivo, dunque, lontano dal professionismo ma teso a valorizzare i talenti del territorio e a farli emergere. Gran parte della squadra, infatti, è formata da atlete cresciute nel vivaio della Fiamma, pronte al grande salto in prima squadra.

Inserite nel girone A, le torresi debutteranno il prossimo 29 ottobre (ore 17.30) al PalaPittoni contro la Carbat Matese Volley.