A cura della Redazione

E’ deceduto Sergio Riggi, 81 anni, titolare della gioielleria Silver Shop di corso Umberto I a Torre Annunziata, per lunghi anni presidente della Fiamma Torrese Volley, storico club di pallavolo da lui fondato oltre 40 anni fa.

Nei giorni scorsi, in seguito ad incidente domestico, era stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico con l’applicazione di punti di sutura alla testa. Per precauzione i medici avevano deciso il suo ricovero per qualche giorno.

Nulla però lasciava presagire un’involuzione delle sue condizioni di salute. Infatti il giorno successivo Riggi è entrato in coma e da poche ore è deceduto.

Sergio Riggi era molto conosciuto a Torre Annunziata, sia come imprenditore che per la sua passione per lo sport e la politica. Dal carattere forte, in realtà aveva una grande bontà d’animo, disponibilità e generosità verso il prossimo.

Lascerà sicuramente un grande vuoto anche in chi quotidianamente passava davanti al suo negozio e aveva il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui.

"Oggi è un giorno triste per la Fiamma Torrese, per la comunità di Torre Annunziata e per tutto il movimento sportivo locale. Ci ha lasciato Sergio Riggi, un grande uomo di sport che ha dato tanto per la città. Ciao Presidente", il messaggio su Facebook del sodalizio pallavolistico.

La redazione esprime le più sentite e commosse condoglianze alla moglie e ai figli Michele e Iolanda per l’improvvisa dipartita del loro caro congiunto Sergio.