Non si ferma l’Under 19 del Basketorre. I torresi perseverano in un momento positivo che sta segnando il girone di ritorno, aggiungendo due vittorie allo score della stagione. La prima è arrivata nel giorno di carnevale, il 13 febbraio. Gli oplontini hanno restituito il favore a Vico Equense, che la domenica prima aveva battuto la squadra torrese in Divisione Regionale 2, con una superiorità netta durante tutta la partita. Il match è terminato sul 75-48 frutto di una grande prova di squadra ad alimentare ulteriormente il buon momento. A brillare per i torresi sono stati Mautone, Vitiello e Iacicco.

La seconda vittoria è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 19 febbraio, quando i torresi sono usciti vincitori dal match contro Stabia per 66-59. L’ultima partita non è stata una prova semplice, ma gli oplontini sono riusciti a passare a pieni voti, confermando i buoni segnali delle giornate precedenti. L’Under 19 scenderà di nuovo in campo il 27 febbraio, quando affronterà in casa Torre Del Greco.

In questi giorni pieni di attività, l’Under 17 è rimasta a riposo, attendendo la partita contro Pro Cangiani del 24 febbraio, match che introdurrà i torresi nella fase finale della stagione regolare.

Anche l’Under 14 ha disputato due partite in altrettante settimane. La prima, il 16 febbraio al Palamarconi contro Red Fox, si è rivelata un successo, mentre nella seconda il 17 febbraio contro Scafati i torresi hanno subito una sconfitta.

Finale al cardiopalma a Siano: il Basketorre vince di un punto ai supplementari

Dopo un periodo complicato, la prima squadra del Basketorre ritrova la vittoria nella trasferta di Siano. La partita non si prospettava delle più facili, ed infatti il campo ha parlato chiaro, estendendo il match ad un incredibile doppio tempo supplementare.

Nonostante i limiti strutturali del campo di gioco, gli oplontini partono bene: in attacco le azioni durano poco, si arriva al ferro con pochi palleggi e si segna con non troppa difficoltà. Siano però non si fa attendere: inquadrato il ritmo della partita, infatti, inizia ad andare a canestro con costanza, stabilendo un equilibrio che segnerà l’intero incontro. Ogni formazione prova quindi a scappare in vantaggio, che rimane nella mani torresi, sebbene in bilico. Il parziale tra le due squadre si minimizza verso la fine del primo quarto, introducendo un’aria di tensione che sarà costante delle successive frazioni. Il punteggio del primo quarto si ferma a 19-21. I torresi conducono una buona partita, ma la situazione è più precaria che mai, può cambiare da un’azione all’altra.

I torresi riprendono da dove avevano lasciato nel primo quarto, spingono per allungare, seppur leggermente, il vantaggio. Dopo i primi minuti positivi, Siano inaugura un momento complicato per i torresi. La squadra di casa infatti inizia a mettere pressione agli oplontini sia in fase difensiva che offensiva: le rimesse torresi sono ostacolate da una difesa molto fisica, i contropiedi stroncati e le azioni di attacco difese con energia. Facendo questo Siano produce canestri, mentre i torresi non riescono a rispondere e subiscono. La formazione biancoceleste rimane però a galla, conservando un vantaggio minimo. Sul finirne del primo tempo si arriva alla perfetta parità, con i torresi che in qualche modo provano a contrastare la squadra avversaria, trovando giusti spazi in difesa per produrre canestri importanti.

Le squadre rientrano negli spogliatoi con il match fermo sul 31-34. Gli ultimi concitati minuti sono stati efficaci per il Basketorre, che è riuscita a mantenere ad un canestro di distanza dalla squadra avversaria.

L’inizio della ripresa sorride ai torresi che ritrovano precisione in attacco, mentre in difesa riescono a contenere i tentativi avversari. I punti dei torresi quindi salgono, mentre quelli della squadra di casa rimangono leggermente indietro. Sembra passato il momento di difficoltà, superato con un’ottima risposta estesa per tutta la prima metà del terzo quarto. Come sovente accade però, gli equilibri di una partita di basket cambiano in un battito di ciglia.

Siano infatti si riprende dal momento difficile, e con un paio di triple fulminee riaggancia il Basketorre. Sul finire del terzo quarto il vantaggio si fa minimo di nuovo, in un’aria di tensione sempre più dirompente. Il terzo quarto recita 47-51. Per i torresi la parola d’ordine è resistere, per poi produrre in attacco e assicurarsi la partita. C’è però un quarto da portare a casa, e sicuramente non è semplice per i giocatori in campo.

Nulla si smuove nella prima metà dell'ultimo quarto: le squadre non hanno più forze per scappare in vantaggio, ormai conta solo quella che resisterà più a lungo. Con 5 minuti rimasti sul cronometro, il Basketorre è in vantaggio di 4 punti, ma il match sicuramente non è ancora deciso. Il vantaggio infatti diminuisce velocemente, e in poche azioni, con il supporto del pubblico e del campo amico, Siano compie il primo sorpasso nel punteggio della gara, scatenando, però, un momento importante per i torresi, quello della risposta emotiva.

Ed è proprio questa che arriva: i torresi non si fanno scoraggiare dal vantaggio perso e sorpassano di nuovo gli avversari in pochi attimi. A poco meno di un minuto dalla fine, grazie ad una tripla importante di Palmieri, i torresi balzano a più 4. Sembra finita, ma in realtà non lo è: dopo appena venti secondi il match torna in parità e alla sirena dei tempi regolamentari il punteggio recita 62-62. Si va ai supplementari. Il primo è l’immagine della stanchezza: con le residue energie i canestri diminuiscono fino a minimizzarsi. Il Basketorre sembra cedere quando, a meno di un minuto dalla fine, Siano è a più 2 grazie ad una tripla. A salvare i torresi è il capitano Germano, che con una penetrazione al ferro riporta il match in parità, decretando così un ulteriore tempo supplementare sul 70 pari.

Il secondo supplementare si sviluppa su un estremo equilibrio fino all’ultimo minuto quando grazie ad un uno su due alla lunetta di Scognamiglio, il Basketorre prevale di un solo punto sulla Virtus Siano. Il tiratissimo incontro termina fine 77-78. Il miglior realizzatore torrese è Palmieri (16 punti), lo seguono Monaco (14), Germano e Passeggia (entrambi 12).

I torresi cercavano una vittoria da diverso tempo e la trovano con una prestazione di carattere in un campo difficilissimo. La prima squadra tornerà in campo nel campionato Divisione Regionale 2 il 25 febbraio in casa contro Ercolano, quando i torresi cercheranno di replicare il successo del girone di andata.

ALDO BONZANI