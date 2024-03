Vittoria della squadra di calcio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata nel campionato italiano forense, con il risultato di 3-0 contro quella di Barletta.

Le reti sono state realizzate, sul campo San Michele di Gragnano, da Enzo Barco e Oliviero Zullo che ha messo a segno una doppietta. Con questo risultato i Bianchi torresi sono in testa al loro girone che comprende anche Salerno e Foggia.

I campioni d’Italia, con lo scudetto cucito sulla nuova maglia a simboleggiare il titolo conquistato l’anno scorso, avevano ottenuto, già una settimana fa, nella prima partita di campionato, un’altra vittoria contro la squadra di Salerno, con due reti di Rocco Anatriello e Davide Barco. Gli oplontini si sono distinti nelle due partite non solo per la loro bravura sul campo, realizzando ben 5 gol con nessuna rete al passivo, ma anche per un’ottima preparazione atletica. Merito dei giocatori ma anche dell’allenatore Gennaro Russolillo, che già nel campionato precedente aveva guidato con maestria la squadra di Torre Annunziata alla conquista dello scudetto.

Il presidente dell’Ordine Pasquale Damiano, il consigliere allo sport Giovanni Visco e i dirigenti organizzatori Rino Santoro e Umberto Giugliano hanno esultato, a fine partita, insieme alla squadra, per questo secondo risultato positivo che fa ben sperare per il proseguo del campionato.

Un momento di profonda commozione c’è stato, nella partita di esordio, durante il minuto di silenzio e raccoglimento in memoria dell’avvocato Gennaro Torrese, scomparso da poco, già presidente dell’Ordine e primo organizzatore del club di calcio nel 2017, quando i Bianchi vinsero la Coppa Italia.

Il prossimo incontro dei campioni d’Italia in carica il 13 aprile, a Vico Equense, contro il Foggia.