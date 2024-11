A cura della Redazione

La Fiamma di coach Salerno è già in piena forma e mette in fila la seconda vittoria consecutiva (la prima contro l'Academia Benevento), dimostrando voglia e carattere al PalaPittoni di Torre Annunziata.

Questo il commento di Elisa Di Nicuolo: “Vittoria 3-0 all’esordio casalingo? Giocare in casa, davanti al proprio pubblico, è sempre una bella sensazione. Oggi poi in particolar modo, visto che c’era tanta gente al PalaPittoni. Noi tra le candidate leader del campionato? Siamo una squadra forte, completa, di certo non ci nascondiamo. Però vogliamo guardare partita per partita, a fine anno tireremo le somme.

C’è tanta voglia di fare bene e di dimostrare: le nostre giovani soprattutto hanno voglia di essere protagoniste. Personalmente sono felice, tornare alla Fiamma era davvero la scelta migliore che potessi fare. Adesso ci aspetta una partita importante, andremo a Sorrento: anche se si tratta soltanto della terza giornata, si tratta di una partita importante”.