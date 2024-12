È terminata il 1° dicembre la Champion League delle professioni, torneo di calcio al quale hanno partecipato commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti e veterinari provenienti da diverse città d’Italia.

Dodici squadre si sono affrontate a Montesilvano, in provincia di Pescara, per disputare anche la Conference League, l’Europa League e l’Intertoto. A quest’ultimo sono riusciti a disputare la finale i veterinari della Campania (foto sotto), con il team manager Peppe Lucibelli di Torre Annunziata. Purtroppola squadra è stata sconfitta di misura dai commercialisti di Trani per 3 a 2.

Gli avvocati di Napoli, nella cui squadra giocavano anche calciatori dell’Ordine di Torre Annunziata, sono approdati alle semifinali di Campion League. Hanno perso di stretta misura, solo ai calci di rigore, dopo aver concluso la partita per zero a zero.

Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre c’è stato un continuo avvicendarsi di partite, con spirito agonistico e tanta sportività. Le squadre sono state unite dalla comune passione per il calcio, ma anche dal desiderio di scambiarsi esperienze professionali. E si sono date appuntamento all’anno prossimo, per la decima edizione di questo entusiasmante torneo.