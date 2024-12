A cura della Redazione

Non c’è nessuno che ha dominato le scommesse sportive di Formula 1 come Michael Schumacher, perché i record del pluricampione del mondo con la Ferrari, sono impressi ancora oggi nelle statistiche all time e influenzano le quote non solo dei piloti ma anche del Mondiale Costruttori.

Ecco una bella scorpacciata di tutti i record di Michael Schumacher per gli appassionati di Formula Uno: in omaggio ci sono tutte le curiosità statistiche che riguardano questo campione unico insieme alla sua Rossa.

I record delle vittorie Mondiali di Schumacher

Per acclamazione è sicuramente il più grande pilota di Formula 1 e Schumacher resta al top delle classifiche all time per il numero maggiore di Mondiali Piloti vinti: sono 7 a pari merito con Hamilton.

Ma non finisce qui, perché il pilota tedesco ha fissato anche il record assoluto di titoli mondiali vinti consecutivamente: sono 5 dal Campionato di Formula 1 del 2000 fino alla stagione 2004. Di conseguenza, Schumacher è anche il pilota che ha vinto più titoli mondiali come campione in carica: 5.

Podi nella classifica finale e podi nelle gare: i record di Schumacher

Essere un vincente in Formula 1 significa guidare sempre al massimo, non a caso Schumacher si è piazzato ben 12 volte tra i primi tre nella Classifica Piloti del Mondiale, fissando anche il record assoluto di stagioni con almeno una vittoria: dal 1992 al 2006 per un totale di 15 campionati.

Dal 2001 nel GP degli Stati Uniti fino al GP del Giappone nel 2002, il pilota tedesco ha piazzato il record di Gran Premi consecutivi chiusi sul podio: 19.

I record dei giri veloci

Michael ha fissato il record all time del numero di giri veloci in un Gran Premio, arrivando a fare 77 giri veloci in un’unica gara, nel 2004 ha fissato il record di 10 giri veloci in altrettante gare nella stessa stagione. Ancora una volta dal 1992 al 2006 è riuscito per 15 volte a realizzare almeno un giro veloce a stagione, record condiviso con il solito Hamilton.

Tra i record assoluti di Schumacher c’è anche quello di aver fatto 7 giri veloci nel GP di Spagna. Non solo velocità, perché questo pilota era capace di unire strategia e tecnica per migliorare sempre di più le sue prestazioni.

I record di pole position e vittorie di Schumacher

Il record di double consecutivi, ossia pole position e vittoria dello stesso Gran Premio è di 6 gare e Schumacher l'ha fissato vincendo il GP d’Italia nel 2000 fino al 2001 al GP della Malesia.

Non poteva mancare il record di hat trick, che comprende pole position, giro veloce e vittoria nella stessa gara: Michael ne ha realizzati 22 in carriera, nessuno mai come lui. Tanto per cambiare, leggiamo quest’altro record assoluto di 48 vittorie totali con giro veloce incluso.

L’esordio di Schumacher

Nel Mondiale 1991 Schumacher viene contattato da Eddie Jordan per sostituire Bertrand Gachot, che aveva avuto problemi con giustizia per una lite con un tassista, finendo addirittura in prigione.

Al GP di Spa il pilota tedesco si mostra subito al top chiudendo la gara con un tempo fenomenale di 1 ora, 51 minuti e 21 primi: settima posizione. Niente male, tenendo conto che la sua carriera è iniziata a 4 anni guidando i Kart.

Nel 1992 vince il suo primo Gran Premio proprio a Spa con la Benetton, dopo che Flavio Briatore lo aveva ingaggiato, restando impressionato dalle sue performance in qualifica e in gara. Intuizione geniale, perché nel 1994 la Benetton vince il Mondiale indovinate con chi? Michael Schumacher: ed è questo l’inizio della sua straordinaria carriera, che ha lasciato un segno indelebile nei record di Formula 1 all time.