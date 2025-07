A cura di AdnKronos

Flavio Cobolli in campo oggi 7 luglio 2025 contro il croato Marin Cilic negli ottavi di finale di Wimbledon nel match in diretta tv e streaming. L'azzurro, 23 anni, per la prima volta gioca il quarto turno di un torneo dello Slam.

Chi vince, affronta uno tra il serbo Novak Djokovic e l'australiano Alex De Minaur.