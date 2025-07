A cura di AdnKronos

"Jannik Sinner si è comportato con classe" dopo l'infortunio di Grigor Dimitrov negli ottavi di finale di Wimbledon. A sottolineare il comportanto impeccabile del tennista azzurro è Andy Roddick, che analizza il match e il contorno nel suo seguitissimo podcast. Sinner, dopo la qualificazione ai quarti, ha evidenziato la prestazione eccellente di Dimitrov, fermato dall'infortunio in un match giocato alla grande.

"La Bbc ha intervistato Sinner e lui, di base, ha detto ''non ho vinto, non ho meriti. I miei pensieri sono per Grigor''. Ha risposto ad una domanda e non ha aspettato. E' stato brillante: la Bbc non fa mai solo una domanda, le interviste post-partita vanno avanti con 4-5 domande, anche se si ripetono più o meno le stesse cose. Lui ha risposto e si è allontanato dal microfono. L'inquadratura larga mostra l'intervistatore a circa 3 metri. Sinner si avvicina e sono sicuro abbia detto 'non rispondo ad altre domande', ha stretto la mano" al team della Bbc. "E' stato un modo per dire con classe 'non c'è altro di cui parlare'. Lo sport a volte ti strappa il cuore, non è corretto, ma è così".

Le parole di Roddick arrivano in un momento in cui, per motivi misteriosi, Sinner finisce nel mirino di hater e tifosi di altri giocatori. In particolare, su X si sprecano i post che sposano teorie 'complottiste': la chiusura del tetto sul Campo Centrale, scrive qualcuno, avrebbe comportato una pausa troppo lunga e avrebbe finito per favorire l'infortunio muscolare di Dimitrov. C'è chi rimprovera a Sinner una vicinanza inopportuna al bulgaro durante l'intervento dei fisioterapisti. Menzione speciale, infine, per chi ha modificato una foto che ritrae Sinner vicino a Dimitrov: nell'immagine taroccata, l'azzurro appare sorridente con un ghigno di soddisfazione. Ovviamente, tutto falso.