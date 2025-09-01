A cura della Redazione

Centrale, classe 2007, cresciuta nel settore giovanile del Nola: Mariangela Liguori è ufficialmente riconfermata in rosa e vestirà la maglia oplontina anche nella prossima annata sportiva.

Così la talentuosa giovane pallavolista: “Dopo la straordinaria stagione scorsa le mie sensazioni anche per quest’anno sono assolutamente positive. La passata stagione è stata per me di incredibile importanza, sia per la mia crescita individuale, sia per il profondo legame che ho avuto modo di stringere in campo e nello spogliatoio. Non vedo l’ora di tornare in campo, di lavorare e lottare con le mie compagne per centrare i nuovi obiettivi.

Credo che, anche quest’anno, grazie all’unione che ci lega e al duro lavoro, potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.