A cura di AdnKronos

Non solo trionfi sul campo. Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Us Open dopo la finale contro Jannik Sinner, si sta prendendo la scena anche fuori dal tennis. Il nuovo numero 1 del mondo sarebbe infatti al centro di un flirt con Brooks Nader, modella americana di 'Sports Illustrated Swimsuit'. A confermare la notizia, la sorella Grace Ann Nader.

Al 'Raising Cane’s New York Fashion Week Show', evento che si è svolto ieri mercoledì 10 settembre, la sorella della modella ha spiegato: "Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l'uomo del momento".

Al momento, né il tennista spagnolo e né Brooks hanno confermato o smentito la notizia, ma lei è stata notata tra il pubblico dell'Arthur Ashe Stadium durante la finale degli Us Open, lasciando poco spazio ai dubbi.