A cura della Redazione

Sicilia amara per il Savoia che perde malamente per 3 a 1 contro la Sancataldese.

Andati in svantaggio al 16’ con Rozzi, i Bianchi di Torre Annunziata reagiscono prontamente trovando il pareggio al 32’ con Ledesma. La prima fazione di gioco si chiude pertanto in parità.

Nella ripresa un Savoia inguardabile viene sopraffatto dai siciliani, che vanno ancora in vantaggio con Rozzi, bella girata di testa per il 2-1 al 15’, e poi con un eurogol sotto la traversa del neoentrato Di Mino al 44’ per il 3-1 finale.

Nonostante il risultato negativo, il Savoia mantiene la testa della classifica con 31 punti, anche se in condivisione con altre due squadre: la Nuova Igea Virtus e il Nissa.

Nel dopo partita, la dichiarazione del dottor Nazario Matachione: “Oggi abbiamo perso una partita e siamo stati inguardabili. Dirlo noi è un atto di rispetto verso la maglia e verso la città. Fa male, perché perdere fa sempre male. Ma oggi il Savoia è primo in classifica, ed è da questa verità che dobbiamo ripartire. Sarebbe inutile e sbagliato negarlo: ci sono stati errori evidenti. Errori che analizzeremo con lucidità e responsabilità. La società interverrà, come ha sempre fatto, perché proprio dagli errori si cresce e si costruisce il futuro. Ripartiremo da lì, con ancora più attenzione e determinazione, per non commetterli più. Non è il momento di abbassare la guardia, ma nemmeno di abbatterci. Il campionato è lungo, complesso, e fatto anche di ostacoli. Le sconfitte fanno parte del percorso di chi sceglie di stare in alto. La differenza la fa chi sa reagire".