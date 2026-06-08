Torre Annunziata, il Savoia: «Ritardi sullo stadio, niente Serie C al Giraud»

A cura della Redazione

Il Savoia Calcio dà il benvenuto alla Commissione Straordinaria nominata dal Governo per guidare il Comune di Torre Annunziata dopo lo scioglimento del Consiglio comunale. In una nota firmata da Emanuele Filiberto di Savoia, Nazario Matachione e Arcangelo Sessa, la società rivolge gli auguri di buon lavoro al prefetto Gianfranco Tomao, al viceprefetto Roberto Esposito e al dirigente ministeriale Gianluca Orlando.

Pur evitando commenti sulle motivazioni che hanno portato allo scioglimento dell'ente, il club esprime un giudizio severo sulla gestione amministrativa della città, parlando di «almeno vent'anni di cattiva amministrazione» e sostenendo che gli ultimi due anni non rappresentino un caso isolato, ma la prosecuzione di un modello che nel tempo non è riuscito a valorizzare le potenzialità del territorio.

Nel comunicato viene chiamata in causa anche l'ultima amministrazione guidata da Corrado Cuccurullo. Secondo la società, nonostante le promesse e gli annunci degli ultimi anni, molti interventi attesi non sarebbero stati completati, lasciando la città alle prese con ritardi e opere incompiute.

Particolarmente duro il passaggio dedicato allo stadio comunale. Il Savoia ricorda di aver conquistato sul campo la promozione in Serie C, ma di non poter disputare il campionato nel proprio impianto a causa dei ritardi nei lavori di adeguamento richiesti dai regolamenti federali.

«È il simbolo più evidente dell'incapacità amministrativa che ha caratterizzato questi anni», sottolinea la società, che chiede ai commissari straordinari di vigilare sul completamento delle opere già avviate e sul rispetto dei tempi previsti.

Secondo quanto riferito dal club, i lavori allo stadio dovrebbero concludersi entro i primi giorni di settembre. L'auspicio è che non vi siano ulteriori rinvii e che la squadra possa tornare a giocare davanti ai propri tifosi.

Il comunicato si conclude con un appello alla nuova gestione commissariale affinché promuova «una vera opera di riordino e cambiamento», consentendo a Torre Annunziata di lasciarsi alle spalle criticità e ritardi accumulati negli anni.

«Noi abbiamo riportato il Savoia nel calcio professionistico. Torre Annunziata merita istituzioni forti, credibili ed efficienti. È il momento di voltare pagina», conclude la nota.

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