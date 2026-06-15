Torre Annunziata, Manuel Zavarese bronzo agli Italiani: un risultato che vale oro

A cura della Redazione

Venerdì 12 e sabato 13 giugno sono stati giorni intensi per i pugili del club oplontino. Al Trofeo Partenopea di boxe, disputato a San Giuseppe Vesuviano, Alfonso Corrado e Gianluigi Mastrillo hanno conquistato due splendide vittorie, dimostrando carattere, tecnica e determinazione. I due atleti sono stati seguiti all’angolo dal maestro Giuseppe D’Ambra, titolare della Mutria Boxe di Cusano Mutri.

Contemporaneamente, a Chianciano Terme, si sono svolti i Campionati Italiani Under 17 di pugilato. A rappresentare l’AUSE Sporting Club c’era il talento oplontino Manuel Zavarese, già vincitore dei campionati regionali e interregionali.

Partito direttamente dai quarti di finale, Manuel ha affrontato il favorito del torneo, Gabriele Galantini, campione italiano in carica e testa di serie. Con una prestazione straordinaria, fatta di classe, coraggio e grande tecnica, Zavarese è riuscito nell’impresa di superare il campione uscente, conquistando l’accesso alle semifinali.

Il sogno della finale si è fermato contro un avversario molto forte, ma il cammino di Manuel resta eccezionale. Il bronzo conquistato ai Campionati Italiani rappresenta infatti un traguardo prestigioso che, per l’AUSE Sporting Club e per tutta la città di Torre Annunziata, vale come un oro.

«Manuel meritava qualcosa in più - afferma Veneruso -. È un ragazzo di enorme talento, serio e determinato. Crediamo che abbia tutte le qualità per meritare una convocazione in Nazionale e speriamo che questa opportunità possa arrivare presto».

Un plauso speciale va anche al maestro Alfredo, autentico pilastro della boxe oplontina, che ogni giorno dedica tempo, passione e cuore alla crescita dei giovani pugili. La sua più grande soddisfazione è vedere i ragazzi migliorare, raggiungere traguardi importanti e, un giorno, indossare la maglia azzurra.

A Manuel Zavarese vanno i complimenti di tutto l’ambiente sportivo. Questo bronzo non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che promette ancora grandi soddisfazioni. Con il talento, l’impegno e la determinazione che ha dimostrato, il futuro è dalla sua parte.