A cura della Redazione

Un nuovo episodio che conferma l’allarme legato alla diffusione della droga anche tra persone insospettabili. Dopo l’arresto a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato, un caso analogo si è verificato a Bacoli, dove i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un ausiliare del traffico di 32 anni, incensurato, trovato in possesso di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e di una somma di denaro in contanti.

I militari, impegnati in un servizio antidroga mirato nella zona di via Dragonara, hanno notato il giovane in compagnia di altri ragazzi nei pressi di un bar. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di marijuana. L’ispezione è stata poi estesa alla sua abitazione nel centro di Bacoli, dove sono stati rinvenuti 37.100 euro in contanti nascosti in diverse scatole e matriosche.

Alla domanda sul motivo di tale disponibilità di denaro, il 32enne ha ammesso di custodire altra droga in una seconda abitazione, poco distante.

All’interno di quell’immobile, risultato in disuso, i Carabinieri hanno rinvenuto 24 grammi di cocaina, circa un chilo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, 56 grammi di ketamina e altre nove dosi della stessa sostanza già pronte alla vendita.

Sono state inoltre sequestrate 581 pasticche di ecstasy (MDMA) di diversi colori e 17 dosi di cocaina rosa, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Complessivamente, il sequestro offre un quadro preoccupante sulla diffusione di droghe chimiche e sintetiche nel circuito della movida flegrea.

Il 32enne è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

