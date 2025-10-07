A cura della Redazione

Blitz dei Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano, che hanno arrestato un 38enne incensurato del posto, operatore ecologico in servizio presso il Comune di Giugliano in Campania, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto 78 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati 38.850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La perquisizione è proseguita anche sull’auto del 38enne, dove i carabinieri hanno trovato altre due dosi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.