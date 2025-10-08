A cura della Redazione

Un’altra piazza di spaccio è stata smantellata dai Carabinieri della Compagnia di Caivano nel cuore del Parco Verde di Caivano, dove l’attenzione delle forze dell’ordine resta sempre altissima.

L’operazione è scattata nelle ultime ore, durante una perquisizione a tappeto degli spazi comuni dei palazzi popolari del rione, noto per la presenza di attività illecite legate al traffico di droga.

Nel corso dei controlli, i militari della stazione locale hanno scoperto un ingegnoso nascondiglio: un vano a doppio fondo ricavato nell’androne di un condominio e dotato di un sistema elettronico di apertura. All’interno erano custoditi 16 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi di sostanza ancora da tagliare.

Le sorprese non sono finite lì. Sotto il corrimano di una rampa di scale sono stati rinvenuti 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22, mentre in un sottoscala i carabinieri hanno scoperto una postazione di videosorveglianza utilizzata dai pusher per monitorare i movimenti delle forze dell’ordine. Le telecamere in HD, collegate a un grande monitor, permettevano di controllare in tempo reale le vie d’accesso al quartiere e di dare l’allarme in caso di pericolo.

Un concentrato di tecnologia che, tuttavia, non è bastato a fermare i militari. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di controllo volta a contrastare il traffico di stupefacenti e a impedire la rinascita delle piazze di spaccio nel quartiere.

Nel corso del servizio sono stati inoltre controllati 98 veicoli, con 21 sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada.

Un segnale chiaro — sottolineano gli inquirenti — che la presenza dello Stato nel Parco Verde resta costante e determinata a non lasciare spazio alla criminalità.