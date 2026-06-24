Cava de' Tirreni, il grande tennis entra nel vivo: oggi gli ottavi dell'Open Social Tennis Club

A cura della Redazione

Entra nel vivo il Torneo Open del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni. Con gli ottavi di finale in programma oggi, 24 giugno, la competizione arriva alla fase decisiva e mette di fronte i giocatori più forti e in forma del tabellone, pronti a contendersi un posto nelle semifinali e nella finalissima.

Negli ultimi anni il torneo disputato sui campi dello storico club metelliano si è affermato come uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama tennistico regionale. Anche l’edizione 2025 sta confermando questa crescita, con numeri record e una qualità tecnica di assoluto livello.

Record di partecipazione: superata quota 100 iscritti

Uno dei dati più significativi di questa edizione riguarda il numero dei partecipanti: sono infatti 101 gli iscritti, un risultato che testimonia il crescente prestigio della manifestazione e la sua capacità di attrarre i migliori talenti del tennis campano.

Tra i protagonisti più attesi spicca Giuseppe Caparco (classifica 2.2), atleta del TC Vomero, considerato tra i giocatori più forti del circuito regionale.

Grande interesse anche per la presenza di Mariano Tammaro (classifica 2.2) del TC Napoli, al debutto assoluto nel torneo. Un nome di grande rilievo nel panorama nazionale e internazionale: nel corso della sua carriera, infatti, Tammaro ha raggiunto la posizione numero 620 del ranking mondiale ATP, elevando ulteriormente il livello tecnico della competizione.

Ricciardelli: «Il grande tennis è di casa al Social Tennis Club»

Soddisfatto il presidente del Social Tennis Club, Luca Ricciardelli, che ha evidenziato il percorso di crescita compiuto dalla manifestazione negli ultimi anni.

«Questo torneo rappresenta la naturale evoluzione di un progetto ambizioso iniziato nel 2022. Ricordo ancora quando, con coraggio e tra mille restrizioni dovute al periodo Covid, insieme all’attuale direttore del torneo, Alfonso Baldi, organizzammo il nostro primo Open. Da allora, grazie al lavoro del direttivo e dello staff, il torneo è diventato sempre più ambito dai tennisti e la qualità delle sfide è cresciuta costantemente.

Vedere oggi 101 iscritti e un livello tecnico di valore assoluto, impreziosito dalla presenza di atleti del calibro di Caparco e Tammaro, conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Il grande tennis è di casa al Social Tennis Club».

Grande pubblico e spettacolo sui campi di via Garzia

I match disputati finora hanno richiamato numerosi appassionati non solo da Cava de’ Tirreni, ma anche da diversi centri della provincia e della regione. L’entusiasmo del pubblico ha contribuito a rendere ancora più coinvolgenti le sfide che stanno caratterizzando questa edizione.

L’attenzione è ora rivolta alle fasi finali del torneo. Le semifinali si giocheranno venerdì alle ore 16:00, mentre la finale è in programma sabato alle ore 17:00 sui campi del club di via Garzia.

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.