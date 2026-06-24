Sant'Agnello celebra l'archeologia: il Premio Paola Zancani Montuoro 2026 ad Adriano La Regina

A cura della Redazione

Sabato 27 giugno 2026 alle ore 19:00, nella suggestiva tenuta “Il Pizzo” di Sant’Agnello, si terrà la terza edizione del Premio Internazionale Paola Zancani Montuoro, dedicato al mondo della ricerca e dell’archeologia.

Promosso dal Comune di Sant’Agnello, il premio celebra studiosi che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo delle discipline legate al mondo antico.

Premio alla carriera ad Adriano La Regina

Il Premio Internazionale “Paola Zancani Montuoro” 2026 è stato assegnato al Prof. Adriano La Regina, tra i più autorevoli archeologi italiani. Accademico dei Lincei, Presidente dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte ed ex Soprintendente Archeologo di Roma, La Regina viene premiato per oltre sessant’anni di attività scientifica e per il suo contributo alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale.

Premio Caterina Cicirelli a Mariamafalda Crisci

Il Premio “Caterina Cicirelli”, dedicato ai giovani ricercatori, è stato assegnato a Mariamafalda Crisci, Dottore di ricerca in Archeologia e Culture del Mediterraneo antico. Il riconoscimento valorizza il suo studio sulla decorazione della Villa di San Marco a Stabiae, considerato un importante contributo alla conoscenza dell’antica città vesuviana.

Nasce il Premio Mario Russo: riconoscimento ad Antonino De Angelis

Debutta quest’anno il Premio “Mario Russo”, istituito in memoria dello storico e archeologo sorrentino. La prima edizione vede premiato Antonino De Angelis, autore e studioso della storia della Penisola Sorrentina, per il suo impegno nella divulgazione culturale e nella valorizzazione dell’identità del territorio.

Cerimonia nella storica tenuta Il Pizzo

L’evento sarà condotto da Felice Senatore, direttore della rivista Oebalus. Studi sulla Campania nell’Antichità. Previsti gli interventi del sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, del funzionario archeologo del Parco Archeologico di Pompei Giuseppe Scarpati e di numerosi rappresentanti del mondo accademico italiano e internazionale.

«Il Premio Paola Zancani Montuoro è ormai un appuntamento culturale di grande rilievo per Sant’Agnello e per l’intera Penisola Sorrentina», hanno dichiarato il sindaco Antonino Coppola e l’assessore al Turismo ed Eventi Marcello Aversa.