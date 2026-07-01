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Inchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

Inchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

La Procura ipotizza rapporto sessuale con una 17enne. Oltre al difensore nerazzurro convocati come testimoni altri tre giocatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell'ambito dell'inchiesta - coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini - su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall’edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore - che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne - ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì.

Il rapporto tra Bastoni e la ragazza all’epoca dei fatti 17enne risale al 2020. L’inchiesta in cui il difensore è indagato è quella sull’agenzia ‘Ma.De’ di Cinisello Balsamo (Milano) che avrebbe organizzato serate ‘all inclusive’ per clienti vip. Bastoni è al momento l’unico calciatore indagato, ma - a quanto riporta Repubblica - altri tre sono stati convocati come testimoni dalla Procura. Si tratta - riporta la versione online del quotidiano - di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.

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