Rassegna stampa di venerdì 21 agosto: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

La giornata di venerdì 21 agosto si apre con l’attenzione rivolta soprattutto agli scenari internazionali: dal drammatico terremoto in Colombia alla guerra in Ucraina, fino alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. In Italia tengono banco il nodo migranti, il maltempo al Nord e il nuovo aumento dei carburanti. Sul fronte politico si registrano fibrillazioni nella Lega, mentre nello sport arriva un’altra soddisfazione dal tennis azzurro con Flavio Cobolli protagonista a Cincinnati. Ecco le principali notizie della mattinata selezionte dalla redazione di torresette.news.

ESTERI

Terremoto in Colombia, oltre 300 morti e centinaia di dispersi

Si aggrava drammaticamente il bilancio del violento terremoto che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite ad almeno 319, mentre risultano ancora 260 dispersi. Oltre 4.500 i feriti. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti.

Ucraina, droni russi su un villaggio vicino Kharkiv: due morti minuti

Nuovo attacco russo nella regione di Kharkiv. Droni hanno colpito un villaggio provocando la morte di due persone e il ferimento di altre due. Danneggiati anche numerosi edifici. Prosegue intanto il confronto militare tra Mosca e Kiev dopo i pesanti bombardamenti che nei giorni scorsi hanno interessato anche la capitale ucraina.

Usa-Iran, Trump dichiara la “guerra economica” contro Teheran

Donald Trump alza ulteriormente la pressione sull'Iran annunciando una vera e propria “guerra economica” contro Teheran. Il presidente americano sostiene di avere offerto alla Repubblica islamica la possibilità di raggiungere un accordo. Resta altissima la tensione nella regione, con lo Stretto di Hormuz al centro del confronto internazionale.

Aereo precipita in Alaska, otto persone a bordo

Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato in Alaska, nei pressi di una remota stazione radar. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata italiana. Sono state avviate le operazioni di soccorso e gli accertamenti per ricostruire le cause dello schianto e verificare le condizioni delle persone che si trovavano sul velivolo.

CRONACA E ATTUALITÀ

Migranti, Finlandia e Svezia pronti a rimandare i “dublinanti” in Italia

Si allarga il fronte dei Paesi europei che intendono trasferire nuovamente in Italia i migranti arrivati attraverso il nostro Paese. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia si muovono in questa direzione. Il caso riaccende lo scontro politico sulla gestione europea dei flussi migratori.

Maltempo al Nord, frane e temporali: poi torna il sole

Il Nord Italia continua a fare i conti con gli effetti dell'ondata di maltempo. Temporali, piogge intense e frane hanno interessato diverse zone, con particolare attenzione alla Lombardia e alla Bergamasca. Le previsioni indicano però un progressivo miglioramento, con il ritorno del sole e temperature meno elevate al Centro-Nord, mentre al Sud continuerà il caldo estivo.

Furto delle opere di Antonello da Messina, trasferiti quattro custodi

Prime conseguenze dopo il clamoroso furto di opere di Antonello da Messina. I quattro custodi che erano di turno al museo Accascina di Messina quando è avvenuto il colpo sono stati trasferiti in altri siti dei Beni culturali. Proseguono parallelamente le indagini per individuare i responsabili e recuperare le opere sottratte.

POLITICA

Lega, cresce la fronda del Nord: “Così non va”

Si apre un nuovo fronte interno alla Lega. Esponenti di primo piano del partito chiedono a Matteo Salvini un cambio di passo prima di Pontida. Attilio Fontana e Massimiliano Romeo sollecitano un confronto interno e chiedono di allargare la squadra, coinvolgendo maggiormente anche Luca Zaia.

Caso Ranucci, centrodestra all'attacco

Resta acceso il confronto politico intorno a Sigfrido Ranucci dopo le accuse di molestie che hanno coinvolto il giornalista. Il centrodestra torna all'attacco, mentre il conduttore di Report respinge le contestazioni. Il suo legale ha già avvertito che un'eventuale sospensione decisa dalla Rai assumerebbe, a suo giudizio, una valenza politica.

ECONOMIA

Benzina oltre i 2 euro, nuovo aumento dei carburanti

Torna a pesare il caro carburanti sulle famiglie italiane. La benzina supera quota 2 euro al litro, mentre anche il gasolio registra forti rincari, raggiungendo i livelli più elevati degli ultimi anni. Le tensioni internazionali e l'andamento dei mercati energetici continuano a riflettersi sui prezzi alla pompa.

Mps prepara la contromossa contro Intesa

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per contrastare l'operazione di Intesa. Tra le mosse previste figurano offerte di scambio su Bpm e Banca Generali e la proposta di un dividendo straordinario da 4 miliardi di euro.

SPORT

Tennis, impresa Cobolli: è in semifinale a Cincinnati

Grande risultato per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano ha rimontato lo statunitense Tommy Paul conquistando l'accesso alla semifinale del prestigioso torneo americano. Un altro risultato importante per il tennis italiano alla vigilia degli US Open, ultimo Slam della stagione.