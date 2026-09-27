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Torino, bimbo di 5 anni investito dall'ex del padre: donna fugge dopo incidente e viene arrestata

Torino, bimbo di 5 anni investito dall'ex del padre: donna fugge dopo incidente e viene arrestata

Il bambino ha riportato un trauma addominale ma non è in pericolo di vita. L'avvocato: "Dinamica da chiarire, non penso volesse investire bimbo".

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato una ventiquattrenne torinese con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La donna era l'ex del padre e, ieri sera intorno alle 22.30, a bordo della sua auto, aveva investito il figlio dell'uomo all'angolo tra via Pinelli e via Industria, dandosi successivamente alla fuga. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova in osservazione ma non versa in pericolo di vita.

Secondo quando ricostruito finora dalle indagini dei carabinieri, non si sarebbe quindi trattato di un incidente. La 24enne stava litigando in strada con il suo ex, che era in compagnia del figlio di 5 anni, della sorellina e di un'altra donna, quando ha ingranato la marcia investendo il piccolo, per poi fuggire.

Difensore donna arrestata: "Dinamica da chiarire"

“Lei la conosco e non penso avrebbe mai fatto una cosa simile. Bisognerà vedere bene la dinamica, forse dopo una lite con l’ex è partita bruscamente con l’auto ma non penso volesse colpire il bimbo”, afferma all’Adnkronos l’avvocato Cristian Scaramozzino, difensore della 24enne arrestata.

La donna ora è in carcere in attesa dell’udienza di convalida. “Domani cercherò di andare a trovarla”, aggiunge il penalista.

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