Neonato abbandonato in un sacchetto della spesa a Cinisello, è ricoverato in terapia intensiva

A cura di AdnKronos

Un neonato è stato trovato abbandonato a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Soccorso dal 118 il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. A fare il ritrovamento, attorno alle 16, è stata una donna che stava passeggiando con il cane in via Monte Ortigara. La passante ha sentito dei lamenti provenire da un sacchetto della spesa, si è avvicinata e all’interno ha trovato il neonato adagiato su un telo e appoggiato lungo la strada accanto a un albero. Sul posto, oltre al 118, che ha trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale di Niguarda, sono intervenuti gli agenti del commissario di Cinisello Balsamo e della squadra mobile della questura di Milano.

Ricoverato in terapia intensiva, era in lieve ipotermia

Il piccolo - un maschio di circa 4 chili di peso - aveva una lieve ipotermia. È stato riscaldato e assistito con un bando supporto respiratorio. È considerato - fa sapere Niguarda nel bollettino diffuso in serata - "in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico e infermieristico della terapia intensiva neonatale, che continueranno a tenerlo sotto stretto monitoraggio".

È stata la sala operativa regionale di emergenza urgenza metropolitana ad attivare, non appena ricevuta la segnalazione del ritrovamento del neonato, i soccorsi, inviando sul posto un'ambulanza e un'automedica. All'arrivo dei soccorritori il bimbo aveva un "pianto valido". TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Mentre il bimbo veniva trasportato in ospedale, al pronto soccorso del Niguarda tutto era già pronto per supportare gli specialisti della neonatologia e terapia intensiva neonatale, che lo hanno immediatamente sottoposto a controlli approfonditi.

Per quanto riguarda il suo abbandono, le indagini sono affidate alla polizia.

Il sindaco di Cinisello: "Sconvolti e increduli, gesto del genere è disumano"

"Siamo sconvolti e increduli. Un gesto del genere è impensabile e disumano". Così il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, commenta all'Adnkronos il ritrovamento del piccolo. "Per noi è un figlio di tutta la comunità e faremo tutto il necessario per proteggerlo", assicura il primo cittadino, ringraziando pubblicamente la signora che, mentre era a spasso con il cane in via Monte Ortigara, ha notato il sacchetto muoversi e poi ha sentito il pianto del piccolo, si è fermata, l'ha preso in braccio e ha atteso l'arrivo dei soccorsi.

"Cercherò i contatti non appena le forze dell'ordine finiranno il loro lavoro e la ringrazierò personalmente. Se non fosse stato per questa signora, il bambino avrebbe rischiato veramente", dice il sindaco, sollevato dalle notizie rassicuranti sullo stato di salute del piccolo, arrivate in serata dall'ospedale Niguarda di Milano. La vicenda tuttavia, che non ha precedenti a Cinisello Balsamo, "lascia un segno e lascia anche tante domande", dice Ghilardi, che non riesce a spiegarsi la scelta di abbandonare il neonato, soprattutto in un territorio in cui "il tessuto sociale è veramente forte, a partire dall'ospedale Bassini, per arrivare a tutte le associazioni legate all'aiuto e al supporto alla vita, fino ai nostri servizi sociali". Realtà che compongono "una rete territoriale che si può intercettare facilmente", sottolinea.

Intanto dal Comune arriva anche il supporto alla polizia, che indaga sull'abbandono. "Sono stato in contatto con il Commissariato. Stanno vagliando alcune telecamere, sia pubbliche che private", riferisce Ghilardi, spiegando che una delle ipotesi è che l'intenzione di chi ha abbandonato il piccolo fosse di portarlo alla vicina parrocchia, dove però era in corso un funerale. Il sacchetto che lo conteneva alla fine è stato adagiato in uno spazio verde, vicino a un albero, lungo la via che porta alla chiesa, ma in un punto distante dalla strada e più vicino alle case. Per questo le telecamere delle abitazioni private potrebbero offrire più supporto agli investigatori rispetto a quelle comunali.