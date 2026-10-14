YMA-latte

Champions League, Roma beffata dal Real Madrid: all'Olimpico finisce 3-4

Champions League, Roma beffata dal Real Madrid: all'Olimpico finisce 3-4

Sette gol e tante emozioni nella sfida europea. I giallorossi tengono testa agli spagnoli, ma escono sconfitti davanti al proprio pubblico.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Serata amara per la Roma, battuta 4-3 dal Real Madrid allo Stadio Olimpico nella seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Una partita spettacolare, con ben sette reti, che ha visto i giallorossi confrontarsi con una delle formazioni più prestigiose del calcio europeo. Alla fine, però, sono stati gli spagnoli a conquistare i tre punti.

Roma, tre gol non bastano contro il Real

Il risultato testimonia una gara ricca di emozioni, ma lascia grande amarezza in casa romanista. Segnare tre reti al Real Madrid, essere in vantaggio per 3-1 a 7 minuti dalla fine, e uscire sconfitti rappresenta un'occasione mancata per una squadra che cercava punti importanti nel proprio cammino europeo.

Il confronto dell'Olimpico mette in evidenza soprattutto il problema dei quattro gol subiti, un dato sul quale i giallorossi dovranno riflettere in vista dei prossimi impegni.

Champions, un'altra sconfitta per il calcio italiano

Dopo i passi falsi di Napoli e Inter, battute martedì rispettivamente da Villarreal e Club Brugge, arriva dunque un'altra delusione per il calcio italiano.

La Roma dovrà ora cercare il riscatto nelle prossime giornate per non compromettere la corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il tabellino

Per Roma-Real Madrid 3-4 i marcatori sono:

Roma: Marten de Roon (20'), Donyell Malen (51' e 57').

Real Madrid: Kylian Mbappé (25'), Carlos Espí (83'), Endrick (85'), Antonio Rüdiger (90').

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE