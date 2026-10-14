Champions League, Roma beffata dal Real Madrid: all'Olimpico finisce 3-4

Serata amara per la Roma, battuta 4-3 dal Real Madrid allo Stadio Olimpico nella seconda giornata della fase campionato di Champions League.
Una partita spettacolare, con ben sette reti, che ha visto i giallorossi confrontarsi con una delle formazioni più prestigiose del calcio europeo. Alla fine, però, sono stati gli spagnoli a conquistare i tre punti.
Roma, tre gol non bastano contro il Real
Il risultato testimonia una gara ricca di emozioni, ma lascia grande amarezza in casa romanista. Segnare tre reti al Real Madrid, essere in vantaggio per 3-1 a 7 minuti dalla fine, e uscire sconfitti rappresenta un'occasione mancata per una squadra che cercava punti importanti nel proprio cammino europeo.
Il confronto dell'Olimpico mette in evidenza soprattutto il problema dei quattro gol subiti, un dato sul quale i giallorossi dovranno riflettere in vista dei prossimi impegni.
Champions, un'altra sconfitta per il calcio italiano
Dopo i passi falsi di Napoli e Inter, battute martedì rispettivamente da Villarreal e Club Brugge, arriva dunque un'altra delusione per il calcio italiano.
La Roma dovrà ora cercare il riscatto nelle prossime giornate per non compromettere la corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
Il tabellino
Per Roma-Real Madrid 3-4 i marcatori sono:
Roma: Marten de Roon (20'), Donyell Malen (51' e 57').
Real Madrid: Kylian Mbappé (25'), Carlos Espí (83'), Endrick (85'), Antonio Rüdiger (90').