A cura della Redazione

Rimossi i cumuli di amianto che era stati depositato illegalmente sul marciapiadi in via Gambardella a Torre Annunziata, in spregio a qualsiasi tutela della incolumità pubblica.

Stamattina è intervenuta una ditta specializzata che ha provveduto a bonificare l'area. Nei giorni scorsi il capitano della Polizia Municipale, Enrico Ambrosetti, aveva annunciato l'avvio di una segnalazione alle autorità competenti.