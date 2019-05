A cura della Redazione

"Nessun via libera da parte di Di Maio alle cisterne di idrocarburi sulla spiaggia pubblica Salera di Torre Annunziata".

Virginia La Mura, senatrice del Movimento 5 Stelle, smentisce - con un comunicato - un articolo pubblicato su un quotidiano locale nel quale si parlava di un presunto sì del ministro Di Maio alla ripresa dei lavori e al completamento dell’opera da parte della Isecold, la società che ha avviato i lavori la realizzazione dei due depositi nell'area a ridosso del porto oplontino. Un'opera - nel frattempo bloccata - che tuttavia continua a far discutere.

“Non ci piacciono le libere interpretazioni - continua La Mura - e per questo motivo abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare che porrà fine a questa speculazione mediatica. Nessuna deroga a chi non rispetta le normative ambientali. Il M5S è sceso in campo con i cittadini e i Comitati per contrastare questa opera e continuerà a farlo", ha concluso la parlane tare pentastellata.