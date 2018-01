A cura della Redazione

Presso la sala riunioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, è stata presentata ufficialmente la designazione, all’esito delle votazioni svoltesi a Roma lo scorso 19 gennaio, della Camera Penale oplontina quale ospitante ed organizzatrice del Congresso nazionale dell’Unione Camere Penali che si svolgerà a Sorrento nei giorni 12, 13, e 14 ottobre.

All’evento hanno partecipato, oltre al sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, i membri della Camera Penale e dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, nonché esponenti delle Camere Penali campane e dell’Unione Nazionale delle Camere Penali.

La conferenza, moderata dall’avv. Salvatore Barbuto (segretario della Camera Penale torrese), si apre con l’intervento del primo cittadino, che ha sottolineato come questo prestigioso Congresso nazionale costituisca una opportunità per far crescere il nostro territorio e portarlo alla ribalta nazionale. Inoltre ha riflettuto su quanto l’unione tra le Camere Penali è esempio di forza, "ed è quanto sta avvenendo tra le nostre amministrazioni locali - ha detto -. Perfezionare quindi un lavoro sinergico per garantire sempre maggiore visibilità e per promuovere la bellezza e l’accoglienza che sono punti di forza del nostro territorio".

A seguire, l’intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Gennaro Torrese, che ha sottolineato quanto importanti siano i congressi organizzati dai penalisti, siccome i temi trattati sono di rilevanza universale. Il grande risultato ottenuto, con l’elezione della Camera Penale di Torre Annunziata, è certamente merito del grandissimo prestigio personale del presidente Domenico Nicolas Balzano, il cui spessore morale, professionale e culturale sono di rilevanza nazionale.

"Il congresso si terrà a Sorrento - ha affermato Torrese -, una terra baciata dalla bellezza e sarà un piacere accogliere importanti istituzioni nazionali politiche e forensi, costituendo un sempre facondo momento di confronto tra politica ed avvocatura".

Trascinante è stato l’intervento dell’avv. Giuseppe Guida, membro della Giunta Nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere Penali. "La scesa in campo dell’avv. Domenico Nicolas Balzano ha portato una straordinaria ventata di novità, tale da restituire, dopo dodici anni, un ruolo di centralità della Campania - ha sottolineato Guida -. Con quest’evento, reso possibile grazie all’avv. Balzano, tutte le nostre Camere Penali stanno riscoprendo la passione per le grandi battaglie in difesa delle libertà e delle garanzie. Sorrento è un esempio di fulgida bellezza del nostro territorio che ben rappresenta l’Avvocatura della Campania, storicamente sempre ai massimi livelli qualitativi".

Saluti e ringraziamenti anche dall’avv. Vittorio Corcione, Presidente della Camera Penale di Nola, che ha partecipato ai lavori elettivi di sabato 19 gennaio svoltisi a Roma, ed ha constatato quanta attestazione di unanime stima ed ammirazione verso la grandezza dell’avv. Balzano, abbia determinato l’esito di questa elezione che restituisce, anche all’intera nostra regione, la posizione che merita. Altrettante parole di soddisfazione anche da parte dell’avv. Generoso Pagliarulo in rappresentanza della Camera Penale irpina.

A chiusura l’intervento dell’avv. Domenico Nicolas Balzano, che senza celare l’emozione, ha evidenziato quanto rilevante ed onorevole sia "il ruolo dell’avvocato nella nostra società. L’Avvocatura moderna nasce nelle nostre terre e, nonostante ciò, la Campania per troppi anni era finita con l’autoemarginarsi. Le dieci Camere Penali campane si sono ricompattate ed a Roma sono divenute un’unica forza che ha espresso la candidatura di Torre Annunziata - ha detto Balzano -, sulla quale v’è stata la convergenza dell’intera Avvocatura penale nazionale. Un bell'esempio di unità nel portare avanti gli ideali di civiltà, libertà, legalità e dignità dell’uomo", ha concluso il penalista torrese.

(nella foto, da sinistra: il sindaco Ascione e gli avvocati Torrese e Nicolas Balzano)

