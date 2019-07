A cura della Redazione

Con il caldo torrido di questi giorni bisogna bere molto e alimentarsi con verdura e frutta. Facile a dirsi e a farsi.

Non è altrettanto facile, invece, per i cani randagi trovare l’acqua quando ne hanno bisogno. La scarsità di fontanine pubbliche non dà la possibilità agli animali di abbeverarsi e rinfrescarsi dalla calura opprimente. Per tale motivo le Associazioni animaliste del territorio consigliano i commercianti di collocare fuori dai loro negozi recipienti pieni d’acqua per permettere ai nostri amici a 4 zampe di dissetarsi.

"Un plauso e un ringraziamento a tutti quelli che accolgono il nostro invito - affermano -. Come la titolare del negozio Adhua di corso Umberto I a Torre Annunziata, che ha posizionato sul marciapiede davanti al suo negozio due contenitori d’acqua".