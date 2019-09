A cura della Redazione

Mercoledì 25 Settembre alle ore 10 riaprirà i battenti la ludoteca comunale di Torre Annunziata, alla presenza del sindaco Vincenzo Ascione, l'assessore alle politiche sociali, del responsabile della Cooperativa sociale Raggio di Sole che gestirà il servizio Raffaele Mosca e di tutta l'Amministrazione Comunale.

Il servizio, che si trova nei pressi del Palazzo Comunale, in via Parini 78, ospiterà 30 bambini ed è rivolto ad una fascia di età compresa dai 12 ai 36 mesi.

La Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, assicurerà un ambiente sano e sicuro dove i bambini potranno socializzare e integrarsi con altri bambini, garantendo così in modo positivo il loro processo evolutivo.

Si tratta di un ambiente accogliente e colorato, attrezzato con giochi e materiali adatti alla prima infanzia. In Ludoteca i bambini possono giocare, prendere in prestito giocattoli, partecipare a laboratori e corsi proposti dagli educatori.