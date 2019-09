A cura della Redazione

Studenti del Liceo Pitagora-Croce al Senato della Repubblica.

Ieri, mercoledì 25 settembre presso la Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani, , si è svolta la cerimonia del premio “Nostalgia di Futuro”, alla presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Al Liceo è stato attribuito una targa con su scritto “Premio Innovazione - Agenda contro la violenza sulle donne”.

Nell’ambito dell’incontro, una studentessa liceale ha consegnato alla presidente Casellati l’agenda contro la violenza sulle donne, mentre durante la tavola rotonda altri cinque studenti hanno posto ciascuno una domanda ai relatori. Infine alla consegna della targa c’è stata l’esibizione delle ragazze del coro.

I ragazzi e il preside Benito Capossela hanno incontrato poi i parlamentari Paolo Siani, fratello di Giancarlo, e Lucia Annibali, la donna sfregiata in volto con l’acido da due uomini mandati dal suo ex fidanzato (foto in alto). Una foto ricordo anche con Gianni Letta, ex sottosegretario al Presidenza del consiglio con il governo Berlusconi.